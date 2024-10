Biccy.it - Adriana Volpe e Magalli, dopo la pace lei interviene indispettita

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Anni di tensione e dissapori tra Giancarlo, del loro rapporto si è parlato addirittura al Grande Fratello Vip (oltre che in tribunale). La settimana scorsa una giudice ha messo la parola fine alla battaglia legale tra la conduttrice e il suo collega – accusato di diffamazione aggravata – e ha condannato l’uomo al pagamento di una multa e delle spese processuali.ieri in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha però rivelato che alla fine dell’udienza lui e la collega si sono abbracciati, sancendo una: “L’altro giorno in tribunale,l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo piu?. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me cosi? e? stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, con lei ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo.