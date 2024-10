Lanazione.it - A Monte Pomponi la cerimonia di commemorazione del Tenente Eldo Capanna e del Sergente Otello Boccherini

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – È in programma venerdì 11 ottobre in localitàladidele del, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 settembre 1944. Nato dallo sfaldamento della Divisione Paracadutisti “Nembo” dopo l’8 settembre 1943, il I squadrone da ricognizione “Folgore”, Squadrone F, si pose al servizio delle Forze Alleate, inquadrato all’interno della I Divisione Canadese ed impiegato in missioni esplorative dietro le linee nemiche con il compito di aprire la strada alle truppe angloamericane. Nel settembre 1944 alcune squadre furono inviate in Casentino con l’obiettivo di fornire informazioni sull’attività tedesca nelle zone del Passo della Consuma e delFalterona.