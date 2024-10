A 84 anni parte per un viaggio con la nipote in Africa, la storia di Linda e Maria Pia: “Indimenticabile” (Di martedì 8 ottobre 2024) Linda e Maria Pia, 26 e 84 anni, sono nonna e nipote. Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per un viaggio di 15 giorni in Namibia, nell’Africa Sud-occidentale. A Fanpage.it Linda ha raccontato la loro esperienza: "Nonna ha scelto la Namibia perché il suo desiderio era quello di vedere gli animali. Ci sono stati tanti momenti divertenti ed emozionanti". Fanpage.it - A 84 anni parte per un viaggio con la nipote in Africa, la storia di Linda e Maria Pia: “Indimenticabile” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Pia, 26 e 84, sono nonna e. Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per undi 15 giorni in Namibia, nell’Sud-occidentale. A Fanpage.itha raccontato la loro esperienza: "Nonna ha scelto la Namibia perché il suo desiderio era quello di vedere gli animali. Ci sono stati tanti momenti divertenti ed emozionanti".

