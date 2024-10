Zirkzee lo scetticismo di Scholes | Che cos’è? Un 9 o un 10? Non credo proprio che segnerà 20 gol

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), lodi: «Che? Un 9? Un 10? Nonche20 gol», storica bandiera del Manchester United, fa a pezzo il mercato del club che è 14esimo in classifica con appena 8 punti in classifica dopo 7 partite. Le parole disono riportate dal Daily Mail: «Abbiamo tre o quattro attaccanti considerati da venti gol a stagione, quindi potenzialmente stai guardando un attacco da 80 gol a stagione. Ma io non li vedo nella linea di attacco del Manchester United. Hojlund sta bene ma ti20 gol? Non. Ne ha anche per. «che? È un numero 9 o un numero 10? Vuole fare venti gol? Non. Penso che stiano facendo affidamento più sulla speranza che sulla qualità effettiva e hanno speso così tanti soldi». «Lo United ha speso una quantità ridicola di denaro e alcuni di loro non possono nemmeno entrare.