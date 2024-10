Wind Valley Symphony: omaggio a Joe Hisaishi e Studio Ghibli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo le due date sold out di Milano, arriva anche a Roma, all’Auditorium Conciliazione, sabato 12 ottobre, Wind Valley Symphony, omaggio a Joe Hisaishi e Studio Ghibli con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Joe Hisaishi è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi compositori dei nostri tempi. Insieme a registi geniali come Hayao Miyazaki e Isao Takahashi di Studio Ghibli, ma anche con Takeshi Kitano o Nobuhiko Ôbayashi, il compositore giapponese ha esplorato tutti i generi musicali, dimostrando tutta la magnificenza della sua sensibilità orchestrale. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo le due date sold out di Milano, arriva anche a Roma, all’Auditorium Conciliazione, sabato 12 ottobre,a Joecon l’EnsembleOrchestra diretta da Giacomo Loprieno. Joeè riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi compositori dei nostri tempi. Insieme a registi geniali come Hayao Miyazaki e Isao Takahashi di, ma anche con Takeshi Kitano o Nobuhiko Ôbayashi, il compositore giapponese ha esplorato tutti i generi musicali, dimostrando tutta la magnificenza della sua sensibilità orchestrale.

Joe Hisaishi brings Studio Ghibli magic to San Francisco - Listening to Studio Ghibli soundtracks is one thing, but seeing the legendary Hisaishi conduct and perform live was another, Fu writes. (stanforddaily.com)