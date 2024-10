Via Vallepiatta chiusa al traffico: motivi e alternative al transito (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi 7 e domani 8 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 16, divieto di circolazione in via Vallepiatta e in via Sant’Antonio, nel tratto compreso tra via Chigi e via Valle Piatta. Nella stessa fascia oraria (dalle ore 7,30 alle ore 16) sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Faul, nel Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi 7 e domani 8 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 16, divieto di circolazione in viae in via Sant’Antonio, nel tratto compreso tra via Chigi e via Valle Piatta. Nella stessa fascia oraria (dalle ore 7,30 alle ore 16) sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Faul, nel

Viterbotoday.it - Via Vallepiatta chiusa al traffico: motivi e alternative al transito

Viterbo, divieto di circolazione veicolare in via vallepiatta - Lunedì 7 e martedì 8 ottobre, dalle ore 7.30 alle ore 16.00, divieto di circolazione in via vallepiatta e in via Sant’Antonio, nel tratto compreso tra via Chigi e via vallepiatta. Nella stessa fascia ... (tusciaup.com)