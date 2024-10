Un anno fa l’addio a Marco Martinelli. Domani alla Camera un convegno con Ignazio La Russa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Ad un anno dalla scomparsa di Marco Martinelli, figura di riferimento della Destra italiana, Domani (martedì 8 ottobre 2024, ore 18, Sala Tatarella) lo ricorderanno alla Camera il Presidente Ignazio la Russa e Federico Matteoli, vicepresidente l’Associazione dedicata al padre Altero. L’Associazione “Altero Matteoli”, presieduta da Emilio Brogi, è l’organizzatrice dell’evento. Il ricordo di Marco Martinelli Deputato per tre legislature (dal 2008 al 2018), prima con An e quindi col Popolo della libertà, Marco Martinelli era stato anche membro del Cda della Fondazione Alleanza nazionale nonché fondatore e vicepresidente dell’Associazione Altero Matteoli. Figlio di Vittorio Martinelli, esponente di primo piano della destra capitolina, Martinelli era cresciuto a pane e politica. Secoloditalia.it - Un anno fa l’addio a Marco Martinelli. Domani alla Camera un convegno con Ignazio La Russa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Ad unscomparsa di, figura di riferimento della Destra italiana,(martedì 8 ottobre 2024, ore 18, Sala Tatarella) lo ricorderil Presidentelae Federico Matteoli, vicepresidente l’Associazione dedicata al padre Altero. L’Associazione “Altero Matteoli”, presieduta da Emilio Brogi, è l’organizzatrice dell’evento. Il ricordo diDeputato per tre legislature (dal 2008 al 2018), prima con An e quindi col Popolo della libertà,era stato anche membro del Cda della Fondazione Alleanza nazionale nonché fondatore e vicepresidente dell’Associazione Altero Matteoli. Figlio di Vittorio, esponente di primo piano della destra capitolina,era cresciuto a pane e politica.

