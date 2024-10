Ucraina: deposito di petrolio in fiamme in Crimea dopo attacco con droni di Kiev (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio a Feodosia, città della Crimea occupata dalla Russia, presumibilmente in seguito a un attacco di droni. I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l'incendio. Il canale Crimean Wind Telegram ha anche riferito che gli aeroporti di Belbek e Saky sono stati attaccati durante la notte. "C'è un incendio al deposito petrolifero di Feodosia. I servizi di emergenza sono sul posto. Non sono state segnalate vittime o feriti", ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del capo delegato della Crimea installato dalla Russia. Il canale Telegram Astra ha poi chiarito che la struttura in fiamme era il Marine Oil Terminal, precedentemente già colpito dai droni a marzo. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in undia Feodosia, città dellaoccupata dalla Russia, presumibilmente in seguito a undi. I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l'incendio. Il canalen Wind Telegram ha anche riferito che gli aeroporti di Belbek e Saky sono stati attaccati durante la notte. "C'è un incendio alpetrolifero di Feodosia. I servizi di emergenza sono sul posto. Non sono state segnalate vittime o feriti", ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del capo delegato dellainstallato dalla Russia. Il canale Telegram Astra ha poi chiarito che la struttura inera il Marine Oil Terminal, precedentemente già colpito daia marzo. (Liberoquotidiano.it)

