Torno visite guidate speciali alla Villa Pliniana

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Como), 7 ottobre 2024 – Il Comune dipropone, per domenica 13 ottobre, una manifestazione per far conoscere a un pubblico ancora più vasto le bellezze e le potenzialità turistiche, tra cui le. Sono previsti dieci con 10 momenti di accesso dalle 8.45 alle 16.15. Ledovranno essere prenotatemail assessore.sociale@comune..co.it o sul sito del Comune di, dove sono presenti tutte le ulteriori informazioni. Il programma prevede inoltre la visita guidatascoperta di, con partenza dal Palazzo Comunale alle 14.00 tra i monumenti, dal BorgoChiesa di San Giovanni e altre iniziative.