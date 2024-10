Torna boom mercato Gb delle case, terzo mese di fila di ripresa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si confermano e si consolidano per il terzo mese di fila i segnali di rilancio del mercato immobiliare britannico, gallina dalle uova d'oro negli ultimi decenni (fra investimenti e speculazione) dell'economia del Regno Unito. La certificazione arriva dai dati aggiornati di settembre diffusi oggi da Halifax, colosso dei mutui sull'isola, stando ai quali il prezzo medio delle case è risalito a 293.399 sterline per atto di vendita (circa 350.000 euro): a un soffio dal record di sempre i cifra assoluta toccato con 293.507 sterline nel giugno 2022. A sostenere il trend è il calo progressivo delle rate sui mutui, come sottolinea Amanda Bryden, capo della divisione Mortgages di Halifax. Quotidiano.net - Torna boom mercato Gb delle case, terzo mese di fila di ripresa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si confermano e si consolidano per ildii segnali di rilancio delimmobiliare britannico, gallina dalle uova d'oro negli ultimi decenni (fra investimenti e speculazione) dell'economia del Regno Unito. La certificazione arriva dai dati aggiornati di settembre diffusi oggi da Halifax, colosso dei mutui sull'isola, stando ai quali il prezzo medioè risalito a 293.399 sterline per atto di vendita (circa 350.000 euro): a un soffio dal record di sempre i cifra assoluta toccato con 293.507 sterline nel giugno 2022. A sostenere il trend è il calo progressivorate sui mutui, come sottolinea Amanda Bryden, capo della divisione Mortgages di Halifax.

