Terre di Vite: il vino artigianale e sostenibile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oltre 130 produttori di vino artigianale, degustazioni, laboratori, food truck, musica e performance artistiche: questi sono gli elementi affascinanti della tredicesima edizione di Terre di Wptravelblog.it - Terre di Vite: il vino artigianale e sostenibile Leggi tutta la notizia su Wptravelblog.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oltre 130 produttori di, degustazioni, laboratori, food truck, musica e performance artistiche: questi sono gli elementi affascinanti della tredicesima edizione didi

Terremoto a Repubblica : Orfeo al posto di Molinari. Elkann lascia Gedi a Scanavino - Elkann lascia Gedi a Scanavino appeared first on L'Identità . Terremoto a Repubblica: Mario Orfeo diventa il nuovo direttore del quotidiano, lasciando l’incarico di direttore di Rai3 – secondo i già insistenti rumors il nuovo assetto Rai è il preludio di più di un cambio al vertice di reti, tg o ... (Lidentita.it)

In Ferrari alla scoperta delle bellezze veronesi e delle terre del vino con l'evento "La Rossa incontra il Rosso" - Si è tenuta martedì mattina, a Palazzo Barbieri, la presentazione della VIII edizione de “La Rossa incontra il Rosso”, il raduno Ferrari organizzato dall’Automobile Club Verona, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona, in collaborazione con Cantina Gerardo Cesari, Ineco Official. (Veronasera.it)