Suora badante molestata dal figlio della paziente: costretta a lavorare, lo denuncia e rinuncia ai voti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la denuncia nei confronti del figlio della sua assistita, è stata costretta dalla superiora a tornare in quella casa. Così ha scelto di rinunciare ai voti. Fanpage.it - Suora badante molestata dal figlio della paziente: costretta a lavorare, lo denuncia e rinuncia ai voti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo lanei confronti delsua assistita, è statadalla superiora a tornare in quella casa. Così ha scelto dire ai

Liste d’attesa - Alessandra Palma : “Costretta a pagare per l’esame di mio figlio” - “Tre mesi per cercare una struttura che facesse una radiografia assiale al ginocchio. Alla fine nonostante l’esenzione alla quale hanno diritto gli under 14 ho scelto di spendere 80 euro”. (Milano.repubblica.it)