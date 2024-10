Sparatoria a Crotone, ucciso pizzaiolo. “Poliziotto ferito gravemente” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Crotone, 7 ottobre 2024 – Un morto e un ferito è il bilancio di una Sparatoria avvenuta intorno alle 15,30 di oggi a Crotone, nel quartiere popolare di Lampanaro. Secondo la ricostruzione dei fatti nel momento in cui scriviamo, la vittima si chiamava Francesco Chimirri e faceva il pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto. L’uomo è giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando. Ancora frammentarie le notizie sul tragico fatto di sangue, l’unica certezza finora emersa è che nella Sparatoria è rimasto ferito in modo serio anche un Poliziotto, la cui arma di ordinanza è rimasta a terra sul luogo della Sparatoria mentre non sarebbe stata ancora trovata l’altra pistola. Sul posto ci sono Polizia, Carabinieri e soccorritori, le indagini sono affidate al Nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone. Quotidiano.net - Sparatoria a Crotone, ucciso pizzaiolo. “Poliziotto ferito gravemente” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Un morto e unè il bilancio di unaavvenuta intorno alle 15,30 di oggi a, nel quartiere popolare di Lampanaro. Secondo la ricostruzione dei fatti nel momento in cui scriviamo, la vittima si chiamava Francesco Chimirri e faceva ila Isola Capo Rizzuto. L’uomo è giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando. Ancora frammentarie le notizie sul tragico fatto di sangue, l’unica certezza finora emersa è che nellaè rimastoin modo serio anche un, la cui arma di ordinanza è rimasta a terra sul luogo dellamentre non sarebbe stata ancora trovata l’altra pistola. Sul posto ci sono Polizia, Carabinieri e soccorritori, le indagini sono affidate al Nucleo investigativo dei carabinieri di

La sparatoria dopo un inseguimento a Crotone - almeno un uomo ferito e in gravi condizioni - Almeno un uomo sarebbe rimasto ferito in una sparatoria a Crotone. Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero due, ma il tutto è ancora da accertare. Non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti. Una delle due vittime sarebbe in gravi condizioni. (Fanpage.it)