Sophie Codegoni e la verità su Alessandro Basciano «Non stiamo insieme»: ecco cosa è successo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stato al centro di molte discussioni e speculazioni mediatiche. Dopo litigi pubblici, accuse di tradimenti e diversi tentativi di riavvicinamento, la coppia ha finalmente trovato un nuovo equilibrio, anche se non come partner romantici. Durante un’intervista a Verissimo, Sophie ha voluto chiarire la situazione e smentire una volta per tutte le voci di un ritorno di fiamma con Alessandro, papà della loro figlia Celine. La loro priorità comune, infatti, è il benessere della bambina, ma il loro rapporto si è trasformato. Sophie ha raccontato dettagliatamente come stanno affrontando il presente e il futuro, confermando che la loro relazione sentimentale è definitivamente conclusa. Donnapop.it - Sophie Codegoni e la verità su Alessandro Basciano «Non stiamo insieme»: ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, il rapporto traè stato al centro di molte discussioni e speculazioni mediatiche. Dopo litigi pubblici, accuse di tradimenti e diversi tentativi di riavvicinamento, la coppia ha finalmente trovato un nuovo equilibrio, anche se non come partner romantici. Durante un’intervista a Verissimo,ha voluto chiarire la situazione e smentire una volta per tutte le voci di un ritorno di fiamma con, papà della loro figlia Celine. La loro priorità comune, infatti, è il benessere della bambina, ma il loro rapporto si è trasformato.ha raccontato dettagliatamente come stanno affrontando il presente e il futuro, confermando che la loro relazione sentimentale è definitivamente conclusa.

