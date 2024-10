Game-experience.it - Silent Hill 2 Remake, è disponibile l’aggiornamento 1.003.000 che corregge un grande spoiler in italiano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bloober Team ha pubblicato proprio in queste ore il nuovo aggiornamento per, portando nello specifico il gioco alla versione 1.003.000 su PS5 e PC, andando ad apportare un importante cambiamento per tutti i giocatori italiani. Grazie a Reddit scopriamo infatti che il team di sviluppo giapponese ha deciso di rilasciare questo aggiornamento per risolvere tutta una serie di bug e problemi di performance, andando inoltre a cambiare delle linee di testo nelle fasi iniziali del titolo. Difatti senza fare alcun tipo di, prima della patch 1.003.000presentava delle frasi che potevano anticipare di fatto quello che è uno degli elementi più importanti della storia del gioco, se non addirittura il più importante.