San Pio, espulsi volontari del Centro di Aiuto per alla Vita: Polichetti scrive alla Morgante (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le sollecitazioni del Commissario Provinciale dell'UdC Antonio Verga al Direttore Generale del San Pio dopo l'espulsione dei volontari da parte di una guardi giurata a seguito del mancato rinnovo della Convenzione dopo 32 anni di attività, nel corso della quale centinaia di partorienti hanno rinunciato all'aborto grazie al sostegno morale e a volte anche economico, salvando così centinaia di vite umane, è intervenuto il Responsabile Nazionale Sanità Prof. Mario Polichetti che ha scritto una missiva alla Direttrice pregandola di voler riscontrare quanto richiesto dal coordinatore provinciale dell'UdC al fine di aprire un dialogo costruttivo nell'interesse generale e nel rispetto degli orientamenti e delle vedute di tutte le componenti interessate.

