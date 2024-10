Russia: 6 anni e 10 mesi a 72/enne Usa per mercenarismo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cittadino americano Stephen Hubbard, 72 anni, è stato condannato oggi da una Corte di Mosca a 6 anni e 10 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di avere combattuto come mercenario al fianco delle truppe ucraine. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cittadino americano Stephen Hubbard, 72, è stato condannato oggi da una Corte di Mosca a 6e 10di reclusione perché riconosciuto colpevole di avere combattuto come mercenario al fianco delle truppe ucraine. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Quotidiano.net - Russia: 6 anni e 10 mesi a 72/enne Usa per mercenarismo

