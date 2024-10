Presentazione esclusiva di OMODA5 a Milano (Di lunedì 7 ottobre 2024) La tanto attesa campagna di lancio dell’OMODA5 è ufficialmente iniziata in Italia, dopo la sua esclusiva Presentazione alla stampa nel mese di luglio presso un sito iconico a Milano. Francesco Cremonesi, Communication and PR Senior Manager di Omoda Jaecoo Italia, ha spiegato la strategia alla base del lancio, sottolineando che la campagna televisiva, che si svolgerà per tutto il mese di ottobre, coinvolgerà cinque delle concessionarie più importanti del Paese. La campagna comprenderà un video dinamico che trasmette un messaggio giovane e proiettato verso il futuro, in linea con il potente claim del brand: “Il crossover del futuro per il futuro. Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La tanto attesa campagna di lancio dell’è ufficialmente iniziata in Italia, dopo la suaalla stampa nel mese di luglio presso un sito iconico a. Francesco Cremonesi, Communication and PR Senior Manager di Omoda Jaecoo Italia, ha spiegato la strategia alla base del lancio, sottolineando che la campagna televisiva, che si svolgerà per tutto il mese di ottobre, coinvolgerà cinque delle concessionarie più importanti del Paese. La campagna comprenderà un video dinamico che trasmette un messaggio giovane e proiettato verso il futuro, in linea con il potente claim del brand: “Il crossover del futuro per il futuro.

