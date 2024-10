Lanazione.it - Prato, al via la nuova stagione al Garibaldi Milleventi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Torna con una divertente e poliedrica programmazione che inizia il 9 ottobre prossimo, lade Il, la sala polifunzionale gestita dalla società Civico 69, nota ai pratesi come Salae fino al 2009 come Cinema Excelsior. A sostegno della Civico 69 srl nella gestione delle sue attività è fondamentale la presenza di sostenitori quali Howden Assiteca, Caf, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Dabe Service insieme a Coedil e, dalla prossima, Enel . Come già annunciato al tempo dell’apertura della sala, il cinema non è l’unica vocazione dello spazio, quanto una delle molte. La programmazione de Ilha offerto e si propone di offrire, non tanto i titoli della normale distribuzione quanto delle pellicole di più rara distribuzione, alternate ad iniziative ed eventi di spettacolo.