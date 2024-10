Ilfattoquotidiano.it - Portiere della Vogherese, ex Milan, rischia la vita per un scontro di gioco: operato d’urgenza, gli hanno asportato la milza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La corsa in ospedale dopo un banalein campo, poi l’intervento chirurgico di splenectomia, l’asportazione, e un’angioplastica dell’arteria surrenalica. Alessandro Guarnone, 25enne, hato lamentre giocava una partita del campionato di calcio di Serie D. Il giovane si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Voghera (Pavia), dove ha trascorso la notte: se non subentreranno complicazioni, oggi pomeriggio verrà trasferito nel reparto di Chirurgia. L’episodio è avvenuto durante-Vado, partita di Serie D giocata domenica pomeriggio e vinta per 1-0 dai padroni di casa. IlGuarnone ha avuto unocon un giocatoresquadra avversaria. Subito soccorso, è uscito dal campo in barella.