Palermo capitale della salute mentale, il 10 ottobre dibattiti ed eventi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo (ITALPRESS) – Se il 10 ottobre, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale, in tutto il pianeta si parla di salute mentale, in Italia la centralità del tema da quest'anno spetterà a Palermo.Per la prima volta in assoluto, infatti, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà un'imponente manifestazione, destinata a ripetersi ogni 10 ottobre anche negli anni a venire, che pone all'attenzione pubblica e mediatica il tema del disagio mentale come uno dei grandi malesseri della società moderna. A differenza di altre patologie persiste, purtroppo, nei confronti di tale malattia, una fortissima diffidenza che ghettizza ed allontana coloro che soffrono di problemi della psiche, relegandoli ai margini della società con gravi conseguenze non solo per il recupero dei soggetti stessi, ma anche per le famiglie che vivono nella quotidianità lo stigma al quale sono sottoposti.

