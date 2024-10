Oasis, all'asta i loro cimeli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Oasis tornano a suonare. Fortunato chi è riuscito ad aggiudicarsi un biglietto. Intanto arriva l'asta delle loro chitarre e di altri loro oggetti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Glitornano a suonare. Fortunato chi è riuscito ad aggiudicarsi un biglietto. Intanto arriva l'dellechitarre e di altrioggetti (Vanityfair.it)

Gli Oasis sono tornati e il loro guardaroba pure: i 10 pezzi iconici che hanno fatto la storia della band - Ispirati alle sottoculture giovanili britanniche e radicati nell’immaginario legato agli enfants terribles della musica, ecco i capi con cui ci vestiremo nell'attesa del tour. Guida pratica all'Oasis starter pack. (Vanityfair.it)

Gli Oasis potrebbero tornare a Knebworth, lì dove si consacrò il loro mito - Ma il live degli Oasis in realtà, a prescindere dai numeri, celebrò il loro mito, li consacrò alla storia del brit pop, anzi, consacrò il brit pop alla storia della musica, certificò la ripresa di un paese intero dopo i difficili anni ’80. Un’impresa. Da lì a poco infatti molte cose sarebbero ... (Open.online)

Gli Oasis potrebbero tornare a Knebworth, lì dove si consacrò il loro mito - Solo in 250mila ce la fecero e finì tutto in sold-out in sole 24 ore, senza l’ausilio delle piattaforme di ticketing. Noel mi ha cantato O sole mio. Da Freddie Mercury a Robbie Williams: un luogo magico Knebworth Park, dove sorge la Knebworth House, dimora di Henry Lytton Cobbold, 3° Barone ... (Open.online)

oasis: Richard Ashcroft in pole per aprire i concerti del tour della reunion - Potrebbe essere Richard Ashcroft, ex-leader dei Verve, ad aprire gli attesissimi concerti del tour della reunion degli oasis. Da giorni sui social ..(ondarock.it)

Sarà Richard Ashcroft ad aprire i concerti degli oasis nel Regno Unito? - In una raffica di post su X, Liam Gallagher sembra aver confermato che l'ex leader dei Verve supporterà la reunion dei fratelli di Manchester ...(rollingstone.it)

oasis, altre date, altro continente - Quattro giorni fa gli oasis hanno annunciato le prime date extraeuropee del loro tour del 2025, negli Stati Uniti e in Messico. Date che sono aumentate poco dopo vista la «richiesta fenomenale» di ...(rollingstone.it)