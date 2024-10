Mister Movie | Da Fazio Amadeus svela: “Ascolti bassi? Sapevo sarebbe andata così” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Amadeus, ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che Tempo che Fa su Nove, ha risposto alle critiche riguardanti il suo nuovo game show “Chissà chi è”. Il programma, che sta attualmente lottando con Ascolti inferiori alle aspettative, è stato oggetto di numerose polemiche. Amadeus ha però spiegato che era conSapevole delle difficoltà iniziali, Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), ospite di Fabionella prima puntata di Che Tempo che Fa su Nove, ha risposto alle critiche riguardanti il suo nuovo game show “Chissà chi è”. Il programma, che sta attualmente lottando coninferiori alle aspettative, è stato oggetto di numerose polemiche.ha però spiegato che era conle delle difficoltà iniziali,

Mistermovie.it - Mister Movie | Da Fazio Amadeus svela: “Ascolti bassi? Sapevo sarebbe andata così”

