Meteo, in arrivo un severo peggioramento con piogge e nubifragi: ecco dove (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi, lunedì 7 ottobre, forte nuvolosità e prime piogge al Nord-Ovest, Emilia e Toscana dove la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per 'rischio idrogeologico idraulico' per la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. La parte più attiva della perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì causando forte maltempo sulle zone centro-settentrionali, con piogge intense e forti temporali. Attenzione alle regioni tirreniche, dove c’è il rischio di locali forti piogge, con possibili nubifragi. Breve tregua mercoledì e nuovo peggioramento giovedì. Nel week end di nuovo tempo instabile al Nord, più stabile invece al Centro e al Sud. Temperature in generale aumento Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi, lunedì 7 ottobre, forte nuvolosità e primeal Nord-Ovest, Emilia e Toscanala Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per 'rischio idrogeologico idraulico' per la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. La parte più attiva della perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì causando forte maltempo sulle zone centro-settentrionali, conintense e forti temporali. Attenzione alle regioni tirreniche,c’è il rischio di locali forti, con possibili. Breve tregua mercoledì e nuovogiovedì. Nel week end di nuovo tempo instabile al Nord, più stabile invece al Centro e al Sud. Temperature in generale aumento

