Meluso: «Il Napoli dello scorso anno? Qualche risposta ce la siamo data ma rimangono riservate»

L'ex ds del Napoli Mauro Meluso ha partecipato alla Palermo Football Conference e ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua avventura col club di De Laurentiis.

Meluso: «Bel rapporto con De Laurentiis, ma la mia operatività è stata ridotta»

Lo scorso anno, infatti, Meluso sostituì Cristiano Giuntoli, che invece è ora alla Juventus: «Sono stato chiamato dal presidente De Laurentiis, ero fermo da un pochino e ho accolto la chiamata con grande sorpresa ed entusiasmo. Si trattava della squadra campione d'Italia, intraprendere un percorso nuovo, giocare in Champions, sarebbe stata una cosa straordinaria. Ho fatto tanta gavetta, tanta Serie C, per poi arrivare in Serie A con Lecce e Spezia, ma quando mi ha chiamato il Napoli sono andato con grande entusiasmo.

