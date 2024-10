Meloni riceve gli astronauti di Ax-3: “Lo spazio è strategico” (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l’equipaggio della missione spaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space), Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l’impegno del Governo nel sostenere le iniziative spaziali, consapevoli dell’importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico”. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando una foto dell’incontro. “La missione AX-3 rappresenta un traguardo particolarmente significativo per l’Italia nella Space Economy globale – aggiunge la premier -. Lopinionista.it - Meloni riceve gli astronauti di Ax-3: “Lo spazio è strategico” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l’equipaggio della missione spaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space), Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l’impegno del Governo nel sostenere le iniziative spaziali, consapevoli dell’importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico”. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia, pubblicando una foto dell’incontro. “La missione AX-3 rappresenta un traguardo particolarmente significativo per l’Italia nella Space Economy globale – aggiunge la premier -.

