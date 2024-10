Master 1000 Shanghai, Cobolli fatica ma stende Wawrinka al terzo set (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’azzurro Flavio Cobolli ha superato il secondo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai battendo in tre set lo svizzero Stan Wawrinka , col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Il romano, n.30 Atp, ha rimontato sul 39enne campione elvetico, sceso ormai al n.236 del ranking ma ancora capace di dare filo da torcere ad un 22enne come Cobolli, che al terzo turno affronterà Novak Djokovic. Feedpress.me - Master 1000 Shanghai, Cobolli fatica ma stende Wawrinka al terzo set Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’azzurro Flavioha superato il secondo turno del torneodibattendo in tre set lo svizzero Stan, col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Il romano, n.30 Atp, ha rimontato sul 39enne campione elvetico, sceso ormai al n.236 del ranking ma ancora capace di dare filo da torcere ad un 22enne come, che alturno affronterà Novak Djokovic.

