Maltempo in arrivo: forti piogge e temporali durante la settimana in Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Una depressione atlantica porterà forti rovesci e nubifragi, coinvolgendo l’Italia con temporali violenti e mari agitati, influenzati dall'ex uragano Kirk. La settimana si preannuncia turbolenta dal punto di vista meteorologico, con perturbazioni in arrivo che porteranno piogge intense e temporali. Una vasta circolazione depressionaria posizionata a ovest dell'Inghilterra sta influenzando il clima dell'Europa occidentale, e i suoi effetti si faranno sentire anche in Italia. Attualmente il minimo di pressione ha raggiunto i 968hPa e si sposterà verso est, portando con sé diverse ondate di Maltempo. La prima perturbazione è attesa tra lunedì e martedì, con maggiore intensità prevista nella giornata di martedì al Centro-Nord. Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: forti piogge e temporali durante la settimana in Italia Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Una depressione atlantica porteràrovesci e nubifragi, coinvolgendo l’conviolenti e mari agitati, influenzati dall'ex uragano Kirk. Lasi preannuncia turbolenta dal punto di vista meteorologico, con perturbazioni inche porterannointense e. Una vasta circolazione depressionaria posizionata a ovest dell'Inghilterra sta influenzando il clima dell'Europa occidentale, e i suoi effetti si faranno sentire anche in. Attualmente il minimo di pressione ha raggiunto i 968hPa e si sposterà verso est, portando con sé diverse ondate di. La prima perturbazione è attesa tra lunedì e martedì, con maggiore intensità prevista nella giornata di martedì al Centro-Nord.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo, settimana di maltempo: a Pisa in arrivo forti piogge e temporali - “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia”. E' quanto conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì... (Leggi la notizia)

Meteo Trentino, settimana critica con piogge e forti temporali - . Le prime piogge a Trento sono attese già da lunedì sera ma i fenomeni più abbondanti si concentreranno nel corso della giornata di martedì quando potranno assumere anche carattere intenso, in particolare. . Nuova fase di maltempo in arrivo sulla città a causa di almeno due perturbazioni ... (Leggi la notizia)

A Monza e in Brianza in arrivo pioggia e forti temporali - Oggi sarà ancora una domenica di sole e di bel tempo, ma da domani inizierà una settimana di pioggia e di ulteriore abbassamento delle temperature. Una settimana tipicamente autunnale quella che ci aspetta a Monza e Brianza. Secondo le previsioni di 3Bmeto settimana prossima sono previste... (Leggi la notizia)