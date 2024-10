Madonna ricorda il fratello Christopher morto a 63 anni: “Non ci sarà mai nessuno come lui” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel suo post, arricchito di diverse fotografie insieme, la pop star ripercorre il loro profondo legame "Non ci sarà mai nessuno come lui". Con queste parole, accompagnate da una serie di foto e da un commovente messaggio su Instagram, Madonna ricorda il fratello minore Christopher Ciccone, morto a 63 anni dopo una lunga battaglia contro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel suo post, arricchito di diverse fotografie insieme, la pop star ripercorre il loro profondo legame "Non cimailui". Con queste parole, accompagnate da una serie di foto e da un commovente messaggio su Instagram,ilminoreCiccone,a 63dopo una lunga battaglia contro

