Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 3-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro è in difficoltà

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via il dritto dell’elvetico. 15-0 Buona prima per. 3-4 GAME! Quinto ace del match per lo svizzero, ancora saldamente in controllo del match. 40-15 Errore in risposta per il romano con il rovescio. 30-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’elvetico. 30-0 Ancora un punto rapido con il servizio per. 15-0 Ottima prima ad uscire per l’elvetico. 3-3 GAME! Ottima uscita lungolinea con il rovescio per il romano che si salva da una situazione complicata. V-40 Ace. 40-40 Vola via il rovescio di, si va ai vantaggi. 40-30 A segno con il serve and volley. 30-30 Non passa lo slice di dritto difensivo dello svizzero. 15-30 Ace. 0-30 Non si alza il dritto in avanzamento del, palla che non passa. 0-15 A segno con la volee di dritto