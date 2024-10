Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 4-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si prosegue senza break nel primo set

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Si ferma in rete il rovescio di. 0-15 Spettacolare accelerazione di rovescio dell’elvetico, non passa la difesa di. 4-4 GAME! Non passa la risposta dell’azzurro. 40-15 Ottima prima per lo svizzero. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ace. 15-0non contiene la pallata digiocata con il rovescio. 4-3 GAME! Lungo il rovescio in parallela diproblemi l’azzurro mantiene il servizio. 40-15 Gran prima per l’azzurro. 30-15 Ottima uscita con il dritto lungolinea di. 15-15 Non passa la controsmorzata di rovescio dell’elvetico. 0-15 Sbaglia nello scambio l’azzurro. 3-3 GAME! Terzo ace del gioco per l’ex numero 3 al mondo. 40-0 A segno con lo smash l’elvetico. 30-0 Ancora un ace per lo svizzero. 15-0 Terzo ace del match per