L' impero del boss mafioso in Brasile

AGI - L'impero da 500 milioni di euro, trasferiti dall'Italia, messo in piedi in Brasile dal boss mafioso Giuseppe Calvaruso è di nuovo nel mirino della Guardia di Finanza di Palermo, che ha sequestrato 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e per la maggior parte nel paese sudamericano, oltre a somme di denaro per oltre 350.000 euro. Le Fiamme gialle hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari, emessa dal Gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Dda, nei confronti di quattro persone: tre vanno in carcere e una ai domiciliari. L'operazione si inserisce nell'ambito dell'indagine che lo scorso 13 agosto aveva portato all'arresto in Brasile di un imprenditore e al sequestro, nello Stato latinoamericano, di disponibilità finanziarie e beni per un valore fino a 50 milioni di euro.

