Thesocialpost.it - Le dicono che la figlia è morta, si sente male e muore: tragedia a Modica

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un doppio lutto ha colpito la città di, in provincia di Ragusa, dove madre e, Anna Gugliotta e Alessandra Civello, sono morte a distanza di un’ora l’una dall’altra. Alessandra Civello, 48 anni e madre di due figli, lottava da tempo contro una malattia incurabile e si è spenta in casa, circondata dai suoi cari. La notizia del suo decesso è stata un colpo fatale per la madre, Anna Gugliotta, di 69 anni, che, subito informata, ha accusato un malore ed èpoco dopo, probabilmente a causa del dolore insopportabile per la perdita della.Leggi anche: Mamma etrovate morte abbracciate: ilssere dietro il terribile gesto di Susanna I familiari raccontano che Anna era stata profondamente segnata dalla malattia della, dedicando ogni sua energia per starle accanto.