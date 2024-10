La Vuelle scaccia via i malumori Avellino ko dopo una vera battaglia

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Carpegna Prosciutto 82Basket 77 CARPEGNA PROSCIUTTO : Reginato ne, Maretto 2, Parrillo, Imbrò 6, De Laurentiis 8, King 4, Bucarelli 6, Lombardi 28, Zanotti 12, Ahmad 16. All. Sacripanti.BASKET: Lewis 12, Jurkatamm 6, Sabatino ne, Mussini 22, Earlington 20, Maglietti 2,zzo 3, Nikolic 6, Perfigli ne, Chinellato 6. All. Crotti. Arbitri: Radaelli, Cappello, Picchi. Parziali: 21-22, 38-34, 60-56. Tiri liberi: Pesaro 8/11,17/23. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/21,8/26. Rimbalzi: Pesaro 37,33. Spettatori: 4.128. Il riscatto è scritto nei numeri (28p+8r.) ma soprattuto in faccia a Lombardi: l’energia che ci mette trascina tutta la squadra e libera chi è ancora prigioniero dell’angosciail drammatico esordio con Vigevano.va al tappetounadurissima durata quasi 37’.