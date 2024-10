La nuova campagna del trasporto pubblico romagnolo: "Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto. Nessuno più di chi gestisce il servizio del trasporto pubblico sa come utilizzarlo al meglio delle potenzialità". Prende le mosse da questo convincimento il progetto di comunicazione che s’è avviato con l’obiettivo di migliorare l'esperienza dei Ravennatoday.it - La nuova campagna del trasporto pubblico romagnolo: "Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Il bus è didal. Nessuno più di chi gestisce il servizio delsa come utilizzarlo al meglio delle potenzialità". Prende le mosse da questo convincimento il progetto di comunicazione che s’è avviato con l’obiettivo di migliorare l'esperienza dei

Confesercenti Todi : "Bene le scelte sul trasporto pubblico - ma è solo un primo segnale da consolidare per il futuro" - Confesercenti Todi approva le scelte sul trasporto pubblico, ma avverte "è solo un primo segnale da consolidare per il futuro". Sul tema è intervenuta Francesca Chiavari, presidente territoriale di Confesercenti Todi: “In questi anni Confesercenti Todi si è sempre battuta per migliorare il... (Perugiatoday.it)

Open Days Fondazione FS : due giorni per scoprire la storia del trasporto pubblico - L’ingresso è gratuito: è possibile prenotarsi sul sito www. Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600. Tante le iniziative previste: mostre di cimeli, visite guidate a ... (Ilgiorno.it)

Trasporto pubblico locale : oggi sciopero Di 24 ore - Sciopero nel settore trasporto pubblico locale. Iniziato a mezzanotte finirà alle 23,59. . Fasce di garanzia variabili da città a città. . La mobilitazione nazionale di 24 ore è stata indetta dal sindacato Orsa Trasporti per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli ... (Noinotizie.it)