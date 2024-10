La madre di Diddy lo difende: “Mio figlio non è il mostro che stanno dipingendo, sono tutte bugie” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo le accuse e l’arresto del rapper Sean Combs lo scorso 16 settembre con le accuse di stupro, favoreggiamento alla prostituzione e. traffico sessuale, anche la madre Janice si è esposta a protezione del figlio: “Mio figlio non è un mostro". Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo le accuse e l’arresto del rapper Sean Combs lo scorso 16 settembre con le accuse di stupro, favoreggiamento alla prostituzione e. traffico sessuale, anche laJanice si è esposta a protezione del: “Mionon è un".

Fanpage.it - La madre di Diddy lo difende: “Mio figlio non è il mostro che stanno dipingendo, sono tutte bugie”

Diddy, le parole della madre: “Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto” - Ha fatto affidamento sui suoi dipendenti, le risorse e l’influenza del suo impero economico che guida e controlla”. Diddy le dichiarazioni della madre In una dichiarazione rilasciata tramite l’avvocato Natlie G Figgers, acquisita da The Hollywood Reporter, Mrs Combs afferma che Diddy non è ... (Leggi la notizia)

