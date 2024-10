La Fortitudo resta senza ripresa Poca energia | a Rimini un altro ko

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 74BOLOGNA 66 RIVIERA BANCA : Grande 18, Marini 12, Anumba, Johnson 25, Camara 10, Masciadri 9, Bedetti, Simioni, Ruggeri ne, Bonfè, ne Amaroli ne, Tomassini ne. All. Dell’Agnello. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Bolpin 10, Mian 15, Gabriel 15, Freeman 10, Sabatini 4, Panni, Battistini 4, Cusin 4; Giordano ne, Braccio ne, Bonfiglioli ne. All. Cagnardi. Arbitri: Miniati, Marco Attard, Marzulli. Note: parziali 16-17, 28-37, 50-49. Tiri da due:12/31;19/38. Tiri da tre: 12/28; 8/30. Tiri liberi: 14/17; 4/8. Rimbalzi: 42; 37. Seconda sconfitta consecutiva per la Effe che dopo Milano scivola al PalaFlaminio, dove non basta un buon secondo quarto per evitare il brutto ko. Avanti di 9 punti all’intervallo Matteo Fantinelli e compagni si bloccano dopo l’intervallo segnando solo 29 punti e lasciando il passo ai romagnoli.