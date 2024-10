Kamala Harris nelle zone colpite dall’uragano Helene: «in arrivo aiuti» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Meadowbrook (Georgia, Usa), 3 ott. (askanews) – La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si è recata in Georgia per vedere in prima persona gli ingenti danni e lo scenario di distruzione causato dal passaggio dell’uragano Helene e per incontrare i residenti di Meadowbrook, quasi completamente devastato. Leggi anche › Bahamas Film Festival: spazzato via dall’uragano Dorian e salvato da un gruppo di donne «Il presidente Biden e io abbiamo prestato molta attenzione fin dall’inizio a ciò che dobbiamo fare per assicurarci che le risorse federali arrivino a terra il più rapidamente possibile», ha dichiarato la vicepresidente e candidata dem alla Casa Bianca, annunciando: «Il presidente ha approvato la richiesta del governatore di un rimborso federale del 100% dei costi locali. Iodonna.it - Kamala Harris nelle zone colpite dall’uragano Helene: «in arrivo aiuti» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Meadowbrook (Georgia, Usa), 3 ott. (askanews) – La vicepresidente degli Stati Uniti,, si è recata in Georgia per vedere in prima persona gli ingenti danni e lo scenario di distruzione causato dal passaggio dell’uraganoe per incontrare i residenti di Meadowbrook, quasi completamente devastato. Leggi anche › Bahamas Film Festival: spazzato via dall’uragano Dorian e salvato da un gruppo di donne «Il presidente Biden e io abbiamo prestato molta attenzione fin dall’inizio a ciò che dobbiamo fare per assicurarci che le risorse federali arrivino a terra il più rapidamente possibile», ha dichiarato la vicepresidente e candidata dem alla Casa Bianca, annunciando: «Il presidente ha approvato la richiesta del governatore di un rimborso federale del 100% dei costi locali.

