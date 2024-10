Intelligenza Artificiale nei servizi Inps | i cittadini possono utilizzarla online Ecco come

Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 24 settembre 2024 in occasione della presentazione del rapporto annuale, il presidente dell’Istituto Gabriele Fava ha sottolineato che l’ente di previdenza è stato “tra le prime organizzazioni pubbliche in Europa ad aver sviluppato e ad utilizzare l’neipubblici”.Stando alle parole di Fava, raccolte nel comunicato stampa diffuso sul portale istituzionale “.it –Comunica”, negli ultimi dodici mesi oltre due milioni dihanno beneficiato dei vantaggi dell’IA con il Consulente digitale delle pensioni,o realizzato nell’ambito dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il sistema My, ancora Fava, attraverso l’IA supporta gli utenti “nella ricerca delle informazioni e propone proattivamente isecondo logiche di differenziazione in base ai target di utenza”.