Influenza, i medici di Firenze: “Picco previsto a Natale. Importante vaccinarsi subito” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Il Picco Influenzale? E’ previsto per Natale. Conviene, dunque, vaccinarsi adesso, perché così diamo modo al nostro sistema immunitario di costruire le difese e arriveremo protetti quando arriverà la totale diffusione di virus Influenzale e Covid”. A dirlo è Elisabetta Alti, direttrice di medicina generale dell’Asl Toscana centro e vicepresidente dell’Ordine dei medici di Firenze. Da oggi ci si può vaccinare dal proprio medico di base. “La vaccinazione antInfluenzale e anti Covid è consigliata soprattutto per gli over 60, per i malati cronici ma anche per le donne in gravidanza, per prevenire danni al feto. Oltre alle persone che svolgono lavori socialmente utili, quali forze dell'ordine, operatori sanitari e personale scolastico”, ricorda la dottoressa. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Ille? E’per. Conviene, dunque,adesso, perché così diamo modo al nostro sistema immunitario di costruire le difese e arriveremo protetti quando arriverà la totale diffusione di virusle e Covid”. A dirlo è Elisabetta Alti, direttrice dina generale dell’Asl Toscana centro e vicepresidente dell’Ordine deidi. Da oggi ci si può vaccinare dal proprio medico di base. “La vaccinazione antle e anti Covid è consigliata soprattutto per gli over 60, per i malati cronici ma anche per le donne in gravidanza, per prevenire danni al feto. Oltre alle persone che svolgono lavori socialmente utili, quali forze dell'ordine, operatori sanitari e personale scolastico”, ricorda la dottoressa.

