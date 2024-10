Il medico sparito sulla strada per l’ospedale

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ultimo segnale di Davide Piccinali, il 39enne bresciano specializzando in cardiochirurgia alSan Raffaele (che da tre anni abita in via Clitumno, zona parco Trotter), risale a venerdì mattina: alle 8.34 precise il suo cellulare agganciava la cella di Segrate. Quella mattina avrebbe dovuto essere di turno in ospedale, ma non si è mai presentato o non ci è mai arrivato. É questo il nodo che la polizia sta cercando di sciogliere. Cosa è successo a Davide, una volta uscito di casa, diretto verso il confine Est di Milano, cioè nei pressi del luogo in cui si trovain cui lavorava? Da quel momento in poi il suo telefono risulta spento. "L’analisi tecnica – spiega il fratello Dario – racconta che il suo cellulare non è spento perché si è scaricato, è proprio stato spento meccanicamente". (Ilgiorno.it)