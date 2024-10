Gqitalia.it - I trend menswear Autunno/Inverno 2024 secondo GQ

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La cosa migliore delle tendenzeper l'uomo? La parte autunnale e invernale. Perché, se è vero che è bello sentirsi rilassati sotto il sole, l'abbigliamento maschile estivo non è così raffinato. Il freddo permette di vestirsi a strati, di investire nell'eterna giacca, di sentirsi potenti con un lungo e ampio cappotto. Ma dopo le sacre sfilate maschili di Parigi, Londra, Milano e New York (e dopo l'influenza crescente della settimana della moda di Copenhagen), le tendenze dell'non si limitano a un buon capospalla classico. In questa stagione abbiamo visto occhiali grandi, borse strane e travestimenti di ogni tipo: tutti importanti a modo loro e, in realtà, piuttosto semplici da indossare.