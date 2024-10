Grande Fratello anticipazioni 7 ottobre: un colpo di scena e forti tensioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 7 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata di questa edizione del Grande Fratello. Come di consueto, Mediaset ha diffuso le anticipazioni di quello che avverrà nel corso della messa in onda, ed è stato annunciato un importante colpo di scena, ma non solo. Saranno affrontati temi molto importanti e toccanti, nonché discussioni particolarmente accese. Ecco cosa succederà. Liti e confronti nella puntata del 7 ottobre del Grande Fratello Le anticipazioni del Grande Fratello della puntata di questa sera rivelano che si parlerà di quanto accaduto in questi giorni tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La prima ha chiuso con Javier e si è mostrata più propensa verso Lorenzo. Tutto.tv - Grande Fratello anticipazioni 7 ottobre: un colpo di scena e forti tensioni Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 7, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata di questa edizione del. Come di consueto, Mediaset ha diffuso ledi quello che avverrà nel corso della messa in onda, ed è stato annunciato un importantedi, ma non solo. Saranno affrontati temi molto importanti e toccanti, nonché discussioni particolarmente accese. Ecco cosa succederà. Liti e confronti nella puntata del 7delLedeldella puntata di questa sera rivelano che si parlerà di quanto accaduto in questi giorni tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La prima ha chiuso con Javier e si è mostrata più propensa verso Lorenzo.

