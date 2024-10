Grande Fratello 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 7 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) stasera, lunedì 7 ottobre 2024, appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’interno della casa le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 7 ottobre, cosa succederà? lunedì 7 ottobre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la diretta della settima puntata del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini torna a collegarsi con i concorrenti della diciottesima edizione del GF. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? La “coppia” Shaila Gatta e Javier è già scoppiata. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 7 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), appuntamento con il, il reality show condotto da Alfonso Signorini su5. In studio a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’internocasa le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social Analizziamo tutte lepuntata.su5, lasettima puntata del 7, cosa succederà?dalle ore 21.34 appuntamento con lasettima puntata del. Alfonso Signorini torna a collegarsi con i concorrentidiciottesima edizione del GF. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? La “coppia” Shaila Gatta e Javier è già scoppiata.

