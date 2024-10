Giro di Lombardia 2024: chi parteciperà? Nuova sfida stellare tra Evenepoel e Pogacar! C’è Roglic (Di lunedì 7 ottobre 2024) Siamo in coda alla stagione ciclistica internazionale: ieri è cominciato il Trittico Lombardo con la Coppa Agostoni, oggi c’è la Coppa Bernocchi e domani si chiuderà con la Tre Valli Varesine. Ma il piatto forte sarà l’appuntamento di sabato 12 ottobre con l’ultima Classica Monumento dell’anno, ossia il Giro di Lombardia, attesissimo e pieno di stelle. Su tutti chiaramente c’è il vincitore delle ultime tre edizioni, ossia Tadej Pogacar. Lo sloveno è il grande favorito anche visto lo stato di forma spaziale con cui arriva a questo appuntamento: la vittoria al Mondiale eccezionale, il dominio al Giro dell’Emilia. Adesso il fuoriclasse della UAE Team Emirates vorrà la seconda Monumento della stagione dopo la Liegi e avrà una squadra competitiva con al suo fianco corridori come Juan Ayuso, Tim Wellens e soprattutto Marc Hirschi che ha vinto ieri la Coppa Agostoni. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Siamo in coda alla stagione ciclistica internazionale: ieri è cominciato il Trittico Lombardo con la Coppa Agostoni, oggi c’è la Coppa Bernocchi e domani si chiuderà con la Tre Valli Varesine. Ma il piatto forte sarà l’appuntamento di sabato 12 ottobre con l’ultima Classica Monumento dell’anno, ossia ildi, attesissimo e pieno di stelle. Su tutti chiaramente c’è il vincitore delle ultime tre edizioni, ossia Tadej. Lo sloveno è il grande favorito anche visto lo stato di forma spaziale con cui arriva a questo appuntamento: la vittoria al Mondiale eccezionale, il dominio aldell’Emilia. Adesso il fuoriclasse della UAE Team Emirates vorrà la seconda Monumento della stagione dopo la Liegi e avrà una squadra competitiva con al suo fianco corridori come Juan Ayuso, Tim Wellens e soprattutto Marc Hirschi che ha vinto ieri la Coppa Agostoni. (Oasport.it)

