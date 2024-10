Gallo fa cantare la Voghe Varese rimane ai piani alti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre su tre per le lombarde impegnate nel girone A. Successo di misura per il Città Diche allo stadio Ossola ha superato i piemontesi del Fossano. La squadra biancorossa ha disputato un’ottimo match e i tre punti sono meritati. La vetta si avvicina vista la battuta d’arresto della capolista Bra che in virtù del risultato di ieri dista da Barzotti e compagni di una lunghezza. Ora sarà fondamentale proseguire su questa strada cercando di allungare la striscia utile anche nelle prossime gare. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate dal bomber Banfi e Bonaccorsi per il, mentre per la squadra ospite ha segnato Bongiovanni. Secondo successo consecutivo per larese che al Parisi ha battuto 1-0 il quotato Vado. I rossoneri anche in questa gara hanno evidenziato miglioramenti e per la seconda partita di fila la squadra non ha subito reti.