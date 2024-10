Fra Marcello e l’impegno di Opera San Francesco | Troppa rabbia negli occhi ma Milano ha ancora un cuore buono

(Di lunedì 7 ottobre 2024)- “Vedo unache haun, ma che a volte ha uno sguardo oscurato dalla, dalla paura. Quello di cui abbiamo bisogno è svelenire lo sguardo”. FraLonghi è presidente dell’Sanper i poveri, attiva da 65 anni. Dal suo osservatorio, si vedeladal ‘coeur in man’? “È miracoloso vedere il sostegno, la solidarietà, la vicinanza. Non solo i volontari qui ci sono, ma viviamo l’imbarazzo doloroso di dover dire a 700 persone - che vorrebbero entrare e unirsi ai 1.353 che sono già attivi - di avere pazienza. C’è questa onda intelligente che preme e spinge alle porte per dire: “Anch’io vorrei fare qualcosa di concreto, che incida immediatamente“. Dall’altro lato, quanti cantiere di case popolari vedete per?”. (Ilgiorno.it)