Follonica Gavorrano, stop e rabbia. Il Flaminia vince tra le proteste (Di lunedì 7 ottobre 2024) Passo falso casalingo del Follonica Gavorrano che viene battuto (1-2) dal team di Anelli al termine di novanta minuti nervosi. Termina con il risultato di 1-2 il match tra Follonica Gavorrano e Flaminia. Pronti via e arriva la prima palla gol per il Follonica Gavorrano: Tatti serve Zini in profondità , il numero 10 arriva alla conclusione ma il suo tiro viene ribattuto, poi Pino sulla respinta coglie il palo esterno e la sfera esce. Il primo tempo offre poi pochi spunti, con il gioco che staziona soprattutto a centrocampo. Ma il risultato si sblocca in favore degli ospiti al 42': prima Alagia trova un colpo di testa su cross di Sirbu che mette in difficoltà Antonini, che riesce a deviare in angolo. Sul corner successivo battuto da Sirbu ne nasce una palla insidiosa che premia il Flaminia Civitacastellana e porta in vantaggio gli ospiti, con la sfera che termina direttamente in porta.

