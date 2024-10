Quifinanza.it - Fieracavalli 2024: sport equestre con Longines World Cup

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è pronta per la sua 126ª edizione, in programma a Verona dal 7 al 10 novembre, e scalda i motori proponendo al pubblico di appassionati e curiosi, che ogni anno affollano i padiglioni di Veronafiere, un ricco palinsesto di competizioniive per quattro giorni di pura adrenalina e passione.: il grandein scena a Verona Come ogni anno, grandissima attesa per il Jumping Verona con l’unica tappa italiana dellaFEI JumpingCup che, da oltre vent’anni, è un must nel calendario internazionale degliequestri. Qui si potranno ammirare i più importanti cavalieri e cavalli del mondo sfidarsi, sui centesimi di secondo, per conquistare il ring del Padiglione 8.