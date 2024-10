Fano, il caso Pro Loco: “Fiumi di soldi per anni, nessuno segnalò anomalie” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fano, 7 ottobre 2024 –Tutti sapevano del mare di soldi che dal Comune di Fano arrivava a Treponti. Circa 250mila l’anno per organizzare i grandi eventi della città. Più tutti gli altri contributi di qualche migliaia di euro, dati regolarmente alle singole associazioni per le sagre. Ma nessuno ha mai obiettato nulla di questo rapporto tra la Pro Loco di Fano e la giunta Seri, finché l’ex vice sindaco Marchegiani non ha denunciato sul Carlino l’inopportunità politica in merito al fatto che l’ex assessore al Turismo e Attività economiche Etienn Lucarelli (già presidente della Pro Loco) avesse sempre dato “una delega in bianco” all’associazione di cui continuava a fare attivamente parte. Associazione che sebbene avesse cambiato più volte presidente, faceva sempre riferimento a Gino Bartolucci, socio d’affari di Lucarelli. (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 –Tutti sapevano del mare diche dal Comune diarrivava a Treponti. Circa 250mila l’anno per organizzare i grandi eventi della città. Più tutti gli altri contributi di qualche migliaia di euro, dati regolarmente alle singole associazioni per le sagre. Maha mai obiettato nulla di questo rapporto tra la Prodie la giunta Seri, finché l’ex vice sindaco Marchegiani non ha denunciato sul Carlino l’inopportunità politica in merito al fatto che l’ex assessore al Turismo e Attività economiche Etienn Lucarelli (già presidente della Pro) avesse sempre dato “una delega in bianco” all’associazione di cui continuava a fare attivamente parte. Associazione che sebbene avesse cambiato più volte presidente, faceva sempre riferimento a Gino Bartolucci, socio d’affari di Lucarelli. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Fano, il caso Pro Loco: “Fiumi di soldi per anni, nessuno segnalò anomalie”

I partiti si azzuffano . Fdi: "Non utilizzati i fondi del governo". Pd: "Soldi mai arrivati" - Oggi quanto sta avvenendo dipende in larga misura dal fatto che chi avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione del territorio non lo ha fatto. Ad aprire le danze è Fratelli d’Italia, per voce del coordinatore provinciale Alberto Ferrero, il quale mette ovviamente nel mirino la dirigenza ... (Ilrestodelcarlino.it)

Belen senza freni su Stefano, lavoro e guadagni: “Ricoperta di soldi” - Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini. Manca giusto una domanda sul commento al dissing contro Fedez… scusate ma Belen che commenta il dissing di tony effepic. Se ho uno sguardo malinconico? Forse perché ho la sensazione di aver vissuto ... (Biccy.it)

Automotive, Stefano Lo Russo: "Meglio spendere soldi in investimenti industriali che in cassa integrazione" - "Meglio spendere i soldi in investimenti industriali che spenderli in cassa integrazione", a dirlo è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante un dibattito alla Festa dell'Unità di Torino. Parole che arrivano in un momento delicato per l'industria dell'Automotive torinese: da una... (Torinotoday.it)

fano, il caso Pro Loco: “Fiumi di soldi per anni, nessuno segnalò anomalie” - fano, 7 ottobre 2024 –Tutti sapevano del mare di soldi che dal Comune di fano arrivava a Treponti. Circa 250mila l’anno per organizzare i grandi eventi della città. Più tutti gli altri contributi di ...(msn.com)

Proloco, ricevuti in due anni 441mila euro - I contributi elargiti dagli enti tra il 2023 e 2024 sono andati all’associazione in misura massiccia. Il ruolo di Lucarelli e del suo socio ...(ilrestodelcarlino.it)

Ora i soldi alla Pro loco diventano un caso: "Quanti? Basta fare un accesso agli atti..." - L’ex assessore Marchegiani: "Tutto legittimo, per carità. Ma negli anni di Lucarelli in giunta, c’era almeno il tema dell’inopportunità politica" ...(ilrestodelcarlino.it)